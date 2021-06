Russia: sondaggio, metà dei cittadini favorevole a vaccinazione anti Covid obbligatoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi la metà dei cittadini russi sostiene la vaccinazione obbligatoria della popolazione contro il coronavirus. È quanto rileva uno studio del Centro russo per l'opinione pubblica (Vtsiom) che ha coinvolto 1.600 cittadini adulti del Paese. I risultati hanno mostrato che il 49 per cento degli intervistati approva la decisione delle autorità locali di obbligare i lavoratori di determinati settori a vaccinarsi. Il 16 per cento si è detto indifferente rispetto alla questione, mentre il 30 per cento si è espresso in modo critico. (Rum)