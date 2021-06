Ungheria: sottosegretario Esteri, Germania, Svezia e Paesi bassi pensino ai loro problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I politici di Germania, Svezia e Paesi Bassi dovrebbero pensare ai propri problemi, invece che all'Ungheria. Lo ha detto il sottosegretario degli Esteri ungherese, Tamas Menczer, in un messaggio su Facebook. Menczer ha così replicato alle accuse rivolte a Budapest per la legge contro la pedofilia recentemente approvata, che tuttavia contiene anche norme ritenute discriminatorie nei confronti della comunità Lgbt. "Nelle Forze armate tedesche sono apparsi fenomeni di antisemitismo e di violenza sessuale", ha detto il sottosegretario, aggiungendo che sono stati confermati dalla titolare del dicastero della Difesa tedesco, Annegret Kramp-Karrenbauer. A proposito della Svezia ha detto invece che il governo è caduto giusto ieri, mentre quello olandese lo ha fatto alcuni mesi fa per uno scandalo che riguarda i sussidi familiari. (segue) (Vap)