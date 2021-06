Ungheria: sottosegretario Esteri, Germania, Svezia e Paesi bassi pensino ai loro problemi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soltanto ieri 13 Paesi dell'Unione europea - Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Svezia - ai quali si è poi accodata anche l'Italia, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta verso quella che viene considerata "una flagrante forma di discriminazione" delle persone Lgbtiq e la "violazione del diritto alla libertà di espressione" in Ungheria. Gli esecutivi dei Paesi firmatari esprimono la loro "grave preoccupazione per l'adozione da parte del Parlamento ungherese di emendamenti che discriminano le persone Lgbtiq e violano il diritto alla libertà di espressione con il pretesto di proteggere i bambini". Per i Paesi Ue, "questi emendamenti a una serie di leggi ungheresi (legge sulla protezione dei bambini, legge sull'attività pubblicitaria aziendale, legge sui media, legge sulla protezione della famiglia e legge sull'istruzione pubblica) introducono un divieto della 'rappresentazione e promozione dell'identità di genere diversa dal sesso alla nascita, dal cambio di sesso e dall'omosessualità' per i minori di 18 anni". Per i governi europei firmatari, questo "rappresenta una forma flagrante di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, sull'identità e sull'espressione di genere e quindi merita di essere condannata". (segue) (Vap)