Ungheria: sottosegretario Esteri, Germania, Svezia e Paesi bassi pensino ai loro problemi (3)

- "L'inclusione, la dignità umana e l'uguaglianza sono valori fondamentali della nostra Unione europea e non possiamo scendere a compromessi su questi principi. Questi emendamenti violano la libertà di espressione, limitando la libertà di opinione e di ricevere informazioni senza interferenze da parte dell'autorità pubblica, come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", si legge nella dichiarazione congiunta. "Stigmatizzare le persone Lgbtiq costituisce una chiara violazione del loro diritto fondamentale alla dignità, come previsto dalla Carta dell'Ue e dal diritto internazionale. Al di là delle discussioni in corso al Consiglio Affari generali, esortiamo la Commissione europea, in qualità di custode dei trattati, a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per garantire il pieno rispetto del diritto dell'Ue, anche deferendo la questione alla Corte europea di Giustizia. Ci impegniamo a proteggere i diritti di tutti i cittadini dell'U", conclude la dichiarazione. (Vap)