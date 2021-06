Scozia: ministro britannico Gove scettico su referendum indipendenza prima di 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Ufficio di gabinetto britannico, Michael Gove, si è detto scettico sulla possibilità che un referendum sull'indipendenza della Scozia da Londra possa avere luogo prima della prossima elezione del Parlamento britannico, prevista per il 2024. In un'intervista rilasciata al quotidiano "The Telegraph", Gove ha dichiarato di "non riuscire a vedere" lo svolgersi del referendum prima di quella data, aggiungendo di pensare che "sia folle parlare di referendum adesso, il Paese si sta riprendendo dal Covid". La prima ministra scozzese, Nicola Sturgeon, peraltro fresca vincitrice di elezioni nel parlamento di Edimburgo con una maggioranza pro indipendenza, ha promesso che il referendum invece avrà luogo prima della fine del 2023. (Rel)