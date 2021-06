Usa: esplodono i prezzi delle abitazioni, +24 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il prezzo delle abitazioni negli Stati Uniti ha registrato un incremento annuo del 24 per cento nel mese di maggio, il balzo più significativo da due decenni a questa parte, per l'effetto combinato della scarsità dell'offerta e dell'aumento della domanda alimentato dai bassi tassi d'interesse. Il mese scorso l'indice mediano dei prezzi delle abitazioni esistenti ha superato per la prima volta la soglia di 350mila dollari, secondo quanto comunicato all'Associazione nazionale degli agenti immobiliari. Nel Paese non si registrava un incremento percentuale analogo dal 1999. I prezzi degli immobili sono in costante ascesa dalla scorsa estate, quando i lockdown decretati in risposta alla pandemia di Covid-19 sono stati allentati e un gran numero di persone negli Usa ha intrapreso la ricerca di abitazioni più spaziose o in aree meno costose del Paese.