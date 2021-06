Usa-Cina: cacciatorpediniere Usa pattuglia Stretto di Taiwan per la sesta volta da gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan è una democrazia leader e un partner economico fondamentale per gli Stati Uniti, che si impegneranno ad espandere i legami con l'isola. Lo ha dichiarato il 21 giugno il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, in un comunicato nel quale viene ribadito il sostegno di Washington a Taipei, dopo che alcuni diplomatici taiwanesi sono stati costretti a lasciare Hong Kong per il loro rifiuto di firmare un documento che affermava il principio "una Cina" di Pechino. "Le nuove linee guida del dipartimento per gli scambi con Taiwan sono già state definite e forniscono chiarezza in termini di come attuare la nostra politica con Pechino", ha aggiunto Price. "Dal momento che la Repubblica popolare continua a intimidire Taiwan, Washington affiancherà l'isola di fronte a tali minacce e così anche il popolo di Hong Kong di fronte agli sforzi di Pechino contro la libertà di espressione", ha incalzato il portavoce statunitense. (segue) (Nys)