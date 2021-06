Usa-Cina: cacciatorpediniere Usa pattuglia Stretto di Taiwan per la sesta volta da gennaio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiu ha condannato l'imposizione del documento su "una sola Cina" ai funzionari taiwanesi, affermando che l'accordo del 2011 che regola le relazioni tra l'Isola e la Cina continentale non prevede nulla di simile. L'accordo ha portato all'apertura di piattaforme informali per il rafforzamento della cooperazione e le interazioni positive tra le due sponde dello Stretto di Taiwan. La Cina considera Taiwan parte del proprio territorio e negli ultimi anni ha aumentato la propria pressione politica e militare sull'isola. Il vice segretario generale del Partito democratico progressista (Dpp, al potere a Taiwan), Lin Fei-fan, ha tuttavia chiarito che Taipei "non accetterà mai il principio 'una sola Cina', né 'un Paese, due sistemi'", il formato che attualmente regola la gestione di Hong Kong sotto la sovranità cinese e che Pechino spera di poter applicare anche a Taiwan. (Nys)