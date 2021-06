Usa: Andrew Yang ritira la candidatura a sindaco di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imprenditore e politico statunitense Andrew Yang ha annunciato ieri, 22 giugno, il ritiro della sua candidatura a sindaco di New York, tramite un messaggio rivolto ai suoi sostenitori. Yang si è ritirato poche ore dopo la chiusura dei seggi delle primarie del Partito democratico: anche se il vincitore delle primarie non sarà noto prima di alcune settimane, le prime proiezioni non ufficiali post-voto davano Yang al quarto posto, mentre in testa, con oltre 50mila voti, ci sarebbe l'ex funzionario di Polizia Eric Adams, già presidente della suddivisione amministrativa di Brooklyn. "Sapete tutti che sono un uomo di numeri. Traffico nei numeri, e sulla base dei numeri usciti stasera, posso dire che non sarò il prossimo sindaco di New York", ha ammesso Yang nella serata di ieri. "Rinuncio alla candidatura, anche se non sappiamo ancora chi sarà il prossimo sindaco. Chiunque sia, sarò molto felice di lavorare con lui per migliorare la vita degli 8,3 milioni di persone che vivono nella nostra grande città", ha dichiarato l'imprenditore. Yang aveva annunciato la propria candidatura a sindaco lo scorso gennaio, e per mesi aveva guidato i sondaggi di gradimento, sino al sorpasso da parte di Adams, il mese scorso. (segue) (Nys)