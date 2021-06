Usa: Andrew Yang ritira la candidatura a sindaco di New York (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono tenute ieri, 22 giugno 2021, le primarie del Partito democratico dalle quali uscirà il nome del candidato progressista per la guida della città di New York, dopo otto anni e due mandati del sindaco democratico Bill De Blasio. Le operazioni di voto si sono concluse in serata, ma il sistema elettorale rischia di allungare di diversi giorni lo spoglio e lo scrutinio delle schede. Per la prima volta, infatti, i cittadini della Grande Mela hanno utilizzato per le primarie il sistema delle multi-preferenze, nel quale potranno indicare fino a cinque candidati in ordine decrescente di preferenza. In altri termini, nella colonna “1” andrà il nome del candidato preferito, nella “2” quello della seconda scelta, e così via fino alla colonna “5”. In questo modo, il candidato che non raggiungerà il 50 per cento delle preferenze necessarie ad essere scelto al primo turno punterà al recupero dei voti come miglior seconda scelta e così via. Questo sistema è utilizzato anche altrove negli Stati Uniti per elezioni amministrative, ad eccezione del Maine dove viene adottato anche per le competizioni statali. (segue) (Nys)