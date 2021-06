Giappone: vulcano erutta nella prefettura di Kagoshima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Monte Otake, un vulcano sito nella prefettura giapponese sud-occidentale di Kagoshima, è eruttato nelle prime ore di oggi, 23 giugno, proiettando rocce in un raggio di un chilometro dal cratere principale, e innescando un innalzamento del livello di allerta da parte dell'agenzia meteorologica di quel Paese. Il vulcano è sito nell'isola di Suwanose, e non si hanno notizie di vittime o danni significativi, nonostante a circa 4 chilometri dal vulcano si trovi una piccola area residenziale. Suwanose è una piccola isola vulcanica sita 230 chilometri a sud di Kagoshima, e che conta appena 84 abitanti. Da lunedì il monte Otaku è eruttato 27 volte. Nel 1813 una violentissima eruzione distrusse tutte le abitazioni dell'isola e costrinse tutti gli abitanti a evacuarla per circa 70 anni. (Git)