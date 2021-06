Perù: scossa di terremoto di magnitudo 6 colpisce la costa di Lima, nessuna vittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una forte e prolungata scossa di terremoto, di magnitudine 6, si è abbattuto nella notte sulla costa del Perù, allertando in pieno anche la capitale Lima. Le autorità locali non riportano al momento danni sensibili a cose o persone, anche se i media riportano segnalazioni di diversi piccoli cedimenti di strutture urbane nelle zone costiere. L'epicentro del sisma, registrato alle 9.54 ore locali (le 4.54 in Italia) è stato collocato a 33 chilometri a sud-ovest di Mala, poco sotto la regione Lima, a una profondità di 32 chilometri. La Marina militare ha escluso che l'evento possa essere causa di tsunami sulla costa. (Brb)