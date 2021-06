Corea del Sud: verso approvazione bilancio addizionale da 26,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, sta lavorando ad una ulteriore manovra di bilancio da 30mila miliardi di won (26,5 miliardi di dollari) da destinare a nuove misure di sostegno per le categorie maggiormente colpite dalla pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato oggi il ministro delle Finanze sudcoreano, Hong Nam-ki, nel corso di un incontro parlamentare. La manovra - la seconda dall'inizio del 2021 - verrà finanziata in parte attingendo ad un extra-gettito fiscale, e andrà ad alimentare la ripresa economica e a mitigare l'impatto della pandemia. Il governo sudcoreano prevede per quest'anno un extra-gettito fiscale di 32mila miliardi di won, grazie alla ripresa più consistente rispetto alle attese e alla crescita dei mercati immobiliare e azionario. (segue) (Git)