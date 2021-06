Messico: sommossa in un carcere, almeno sei morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di almeno sei morti e nove feriti il bilancio di una sommossa scoppiata all'interno di un carcere nella città di Villahermosa, in Messico. Gli incidenti, riportano le autorità locali, sono iniziati prima delle 17 (le 22 in Italia). Gli incidenti sarebbero conseguenza di uno scontro tra bande rivali all'interno del carcere. I responsabili della sicurezza dello Stato di Tabasco riferiscono che la situazione è al momento sotto controllo. Al momento nei pressi della struttura permangono familiari dei reclusi in attesa di notizie. (Mec)