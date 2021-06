Usa: dipartimento di Stato si congratula per elezioni "libere ed eque" in Perù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha definito le elezioni presidenziali tenute in Perù il 6 giugno come "libere, eque, accessibili e pacifiche" e ha manifestato il suo sostegno alle autorità elettorali che "in conformità con la legge peruviana" non hanno ancora proclamato un vincitore ufficiale in attesa delle verifiche ricorsi presentati dai candidati. "Elogiamo le autorità peruviane per aver gestito in sicurezza un altro round di elezioni libere, eque, accessibili e pacifiche, anche nel contesto della significativa sfida della pandemia Covid-19", scrive il dipartimento di Stato estendendo in una nota le "congratulazioni" con il popolo del Perù". "Queste recenti elezioni sono un modello di democrazia nella regione" prosegue il messaggio del governo di Joe Biden, che ha quindi affermato di "sostenere le autorità elettorali durante il tempo necessario per elaborare e pubblicare i risultati in conformità con la legge peruviana". La nota conclude ribadendo la "profonda amicizia" e augurandosi "di continuare questa importante partnership con il candidato debitamente eletto dal popolo peruviano, come confermato dalle autorità elettorali peruviane". (segue) (Nys)