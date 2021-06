Usa: dipartimento di Stato si congratula per elezioni "libere ed eque" in Perù (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paese attende la parola finale su chi ha vinto il ballottaggio delle presidenziali tenuto il 6 giugno. Al termine del conteggio ufficiale delle schede da parte delle autorità elettorali lo scrutinio ufficiale si è chiuso con la vittoria del candidato della sinistra, Pedro Castillo, con un margine di poco più di 40 mila voti. Ma per la proclamazione ufficiale occorre attendere il pronunciamento in ultima istanza della magistratura elettorale sui ricorsi di nullità presentati in gran parte da Keiko. Lo staff della candidata punta ad invalidare pacchetto di voti - fino a 200mila - provenienti dalla periferia del Paese, in gran parte a favore di Castillo. Secondo le ultime stime ci sono almeno 200 domande di impugnazione che sono giunte al secondo grado di giudizio, poco meno del 60 per cento di quelle esaminate in primo grado. (Nys)