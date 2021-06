Giappone: panda maggiore dà alla luce due cuccioli in un zoo di Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shin Shin, un esemplare di panda maggiore presso lo zoo di Ueno, a Tokyo, ha dato alla luce due cuccioli nelle primissime ore di oggi, Lo ha annunciato lo zoo tramite il suo sito web. Shin Shin è nata in cattività il 3 luglio 2005 presso il Centro di ricerca e conservazione del panda gigante a Wolong, in Cina, ed è stato donato allo zoo di Ueno assieme al compagno, Ri Ri, circa 10 anni fa. L'allevamento dei panda in cattività è notoriamente difficile; la specie vive in natura nelle regioni montuose del Sichuan, ed è ritenuto ad oggi una specie vulnerabile. (Git)