Serbia-Kosovo: stampa, per Borrell Ue e Usa collaborano strettamente sul dialogo

- L'Unione europea e gli Stati Uniti collaborano strettamente sul dialogo. Lo ha detto ieri l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza ai ministri degli Esteri dell'Unione europea parlando dei suoi recenti incontri con il primo ministro kosovaro Albin Kurti e il presidente serbo Aleksandar Vucic. Secondo quanto riferisce l'emittente "Radio Free Europe", che cita fonti vicine a Borrell, il vice presidente della Commissione europea ha sostenuto all'incontro che durante la recente tappa del dialogo tra Belgrado e Pristina sotto la mediazione dell'Ue non sarebbe stato molto produttivo dal momento che le parti continuano ad avere posizioni diametralmente opposte. Inoltre Borrell avrebbe affermato che c'è una buona cooperazione tra Ue e Usa sul dialogo tra Kosovo e Serbia e che non ci sarebbero più "tentativi da parte degli Stati Uniti di assumere il controllo del dialogo facilitato dall'Ue", riferisce ancora la testata. Borrell ha anche annunciato un prossimo incontro tra Kurti e Vucic, previsto per la fine del mese prossimo. (segue) (Alt)