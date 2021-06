Colombia: polizia smentisce coinvolgimento in decapitazione giovane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia colombiana ha respinto qualsiasi ipotesi che metta in relazione la decapitazione di un giovane di 23 anni con l'operato della Squadra mobile antidisturbi (Esmad) nella zona del municipio di Tuluà, in provincia di Cali. "E' importante comunicare che da oltre un mese non si registrano interventi dell'Esmad nella zona di Tuluà e respingiamo con fermezza le voci irresponsabili che mettono in relazione i nostri agenti con questo deplorevole fatto", ha affermato martedì il colonnello della polizia Jorge Urquijo. La smentita di Urquijo avviene a seguito di denunce di persone che affermano di aver visto il giovane, di nome Santiago Ochoa, venire prelevato da una pattuglia della polizia nel contesto della repressione delle proteste sociali che attraversano il Paese dal mese di aprile. La scomparsa di Ochoa era stata denunciata sabato, e la testa decapitata del ragazzo è stata ritrovata domenica all'interno di una busta gettata da una motocicletta in una strada della periferia di Tuluà, segnala il quotidiano "El Espectador". La polizia ha messo in relazione il crimine con il traffico di droga, ipotesi che tuttavia è stata smentita fermamente dalla famiglia. (segue) (Vec)