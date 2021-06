Usa-Corea del Nord: dipartimento di Stato, Washington perseguirò il dialogo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Unificazione della Corea del Sud, Lee In-young, ha chiesto ieri iniziative "attive" e "agili" di Stati Uniti e Corea del Sud per riportare la Corea del Nord al tavolo delle trattative sulla denuclearizzazione e rilanciare il dialogo inter-coreano. Lee ha incontrato ieri l'ambasciatore Sung Kim, rappresentante speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord; questi ha affermato che i due Paesi alleati si trovano "su posizioni analoghe su tutti gli aspetti più importanti" delle loro politiche nei confronti della Corea del Nord, ed ha espresso il sostegno di Washington per un "dialogo, una cooperazione e un ingaggio inter-coreani significativi". "Riteniamo che questo sia un momento critico per il recupero di un clima di dialogo", ha detto Lee a Kim. "Penso sia il momento per Corea del Sud e Stati Uniti di muovere in maniera attiva e agile tramite il consenso". (segue) (Nys)