Usa: Covid, oltre 150 dipendenti di un ospedale licenziati per aver rifiutato il vaccino

- Oltre 150 dipendenti di un centro ospedaliero di Houston, nel Texas, si sono dimessi o sono sati licenziati ieri, 22 giugno, dopo aver rifiutato di farsi vaccinare contro la Covid-19. Il portavoce dell'ospedale Houston Methodist Baytown ha riferito che dei 200 dipendenti che avevano inizialmente rifiutato il vaccino, e che lo scorso 7 giugno erano stati minacciati dalla dirigenza di azioni disciplinari, 153 si sono dimessi o sono stati licenziati, anche a seguito della bocciatura di un ricorso presentato in tribunale da una dei dipendenti contro l'obbligo vaccinale. La sentenza in questione è ritenuta la prima nel suo genere negli Usa, ed ha destato forte interesse nel Paese: è probabile che l'acceso dibattito in merito ai limiti tra la tutela della salute e la libertà individuale sarà scandito negli Usa da altri pronunciamenti giudiziari nei prossimi mesi. La dipendente che aveva presentato il ricorso - una ex infermiera 39enne, ha dichiarato di essere pronta a portare il caso sino alla Corte Suprema. (Nys)