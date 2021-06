Usa-Cina: cacciatorpediniere Usa pattuglia Stretto di Taiwan per la sesta volta da gennaio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le osservazioni giungono in reazione alla decisione di sette diplomatici taiwanesi di tornare domenica scorsa in patria dopo essersi visti rifiutare l'estensione del permesso di soggiorno in ragione del loro rifiuto un documento che riconosce il principio di "una sola Cina". Chiu Tai-san, ministro del Consiglio per gli affari della terraferma di Taiwan, ha dichiarato nei giorni scorsi che l'Isola intende mantenere la propria presenza ad Hong Kong, adottando però "alcuni aggiustamenti". Nonostante le controversie, i servizi emessi dall'ufficio taiwanese - come l'emissione di visti, l'accettazione di richieste di visto da parte dei cittadini di Hong Kong, la promozione del commercio, della cultura, del turismo, e la conduzione di programmi di scambio studentesco - dovrebbero proseguire regolarmente. (segue) (Nys)