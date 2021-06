Usa: Casa Bianca, non raggiungeremo obbiettivo 70 per cento vaccinati entro 4 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non riusciranno a raggiungere l’obiettivo, fissato dal presidente Joe Biden, di vaccinare il 70 per cento della popolazione adulta entro il 4 luglio. Lo ha ammesso la Casa Bianca, mentre il “New York Times” evidenzia che si tratta della prima volta che l’amministrazione Biden non centra un obiettivo della campagna di vaccinazione, rallentata nelle scorse settimane. Sono 150 milioni gli statunitensi vaccinati e 177 milioni quelli che hanno ricevuto solo una dose, secondo gli ultimi dati forniti dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc).(Nys)