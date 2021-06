Argentina: raggiunto accordo con il Club di Parigi su dilazione pagamento 2,4 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina ha raggiunto un accordo per la ristrutturazione di un debito da 2,4 miliardi di dollari con il Club di Parigi che gli permette evitare di entrare in default a fine luglio. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Martin Guzman, in una conferenza stampa tenuta a Buenos Aires dove ha precisato che l'accordo prevede il pagamento di circa 430 milioni di dollari nei prossimi otto mesi e concede un lasso di tempo fino al 31 marzo del 2022 per accordare "una ristrutturazione definitiva" dei restanti due miliardi di dollari. In questo lasso di tempo, ha affermato Guzman, "l'Argentina continuerà a compiere sforzi per rifinanziare lo stock di 45 miliardi di dollari di debito con il Fondo monetario internazionale (Fmi) ereditati dal governo precedente". Secondo quanto ha affermato il ministro argentino l'accordo con il Club di Parigi "evita un indebolimento delle riserve che avrebbe implicato una maggiore instabilità del tipo di cambio e del contesto macroeconomico complessivo". "Risolvere la questione della sostenibilità del debito è un pilastro fondamentale del processo di riequilibrio macroeconomico", ha aggiunto. (segue) (Abu)