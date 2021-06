Italia-Libia: Mattarella riceve Menfi al Quirinale, primo presidente in dieci anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio presidenziale dello Stato di Libia, Mohammed Yunis Ahmed Al-Menfi, è stato ricevuto oggi al Quirinale dal capo dello Stato italiano Sergio Mattarella, diventando così il primo leader libico di questo livello a incontrare la prima carica dello Stato negli ultimi dieci anni. Menfi è stato ricevuto con la cerimonia dell’alzabandiera, durante la quale è stato innalzato il simbolo nazionale del paese nordafricano. Durante il suo intervento di benvenuto al presidente del Consiglio presidenziale, Mattarella ha sottolineato il sostegno del nostro Paese alle istituzioni libiche, elogiando gli sforzi nel lavorare per raggiungere la stabilità nel paese. Da parte sua, Menfi ha ringraziato il capo dello Stato per la calorosa accoglienza e ospitalità, invitandolo a visitare a sua volta la Libia. Le parti hanno anche discusso una serie di questioni di comune interesse e dell'importanza di rafforzare la cooperazione, in particolare nei settori delle migrazioni, dello sviluppo e del sostegno alle elezioni libiche in programma per dicembre 2021.(Res)