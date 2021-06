Usa: Blinken in Germania, in agenda colloqui con Merkel e Maas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, sarà nelle prossime ore nella Repubblica federale di Germania, dove incontrerà il cancelliere tedesco Angela Merkel e il ministro degli Esteri Heiko Maas per riaffermare l'impegno degli Stati Uniti ad approfondire i rapporti con Berlino e le Relazioni transatlantiche. Lo rende noto il dipartimento di Stato, precisando che le parti discuteranno della ripresa dalla pandemia di Covid-19, della crisi climatica e delle sfide poste da Cina e Russia. Blinken prenderà parte anche alla seconda Conferenza di Berlino per la pace e la stabilità in Libia. Stati Uniti e Germania sono partner di una stretta relazione e di un'Alleanza, costruita su impegni reciproci per la democrazia, i diritti umani, lo stato di diritto, la sicurezza e la prosperità. I due paesi cooperano attraverso diverse istituzioni multilaterali tra cui la Nato, il G7, l'Osce e l'Onu, per promuovere la sicurezza, i valori democratici e lo stato di diritto a livello globale. Washington e Berlino “sono alleati della Nato impegnati e devoti, i cui militari hanno servito con orgoglio fianco a fianco in Afghanistan e in Iraq”, si legge nella relativa nota ufficiale. “I nostri due paesi sono impegnati in una stretta cooperazione transatlantica in materia di difesa e vengono regolarmente svolte esercitazioni congiunte di formazione e sviluppo presso le installazioni militari statunitensi in Germania”, prosegue.(Nys)