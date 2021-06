Usa: “Wsj”, acquisto Mgm da parte di Amazon sarà esaminato da antitrust

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’acquisto da parte di Amazon della major cinematografica Metro Goldwin Mayer (Mgm) sarà esaminato dalla Commissione federale per il Commercio (Ftc), l’agenzia federale che si occupa dell’antitrust. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, sottolineando che la Ftc sarà presto presieduta da Lina Khan, nota per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali statunitensi. Amazon ha annunciato il mese scorso il suo accordo per Mgm, che amplificherebbe la sua piattaforma di streaming Prime Video in un mercato che include rivali come Netflix e Disney Plus. Mgm possiede una filmografia di oltre 4.000 pellicole, incluso il franchise di James Bond, e un catalogo televisivo che include "The Handmaid's Tale" e "Vikings". Le aziende che effettuano fusioni considerevoli devono presentare le loro offerte per la revisione antitrust del governo. La Ftc condivide l'autorità antitrust con il dipartimento di Giustizia e le due agenzie si sono divise il lavoro di revisione degli accordi proposti. Il dipartimento ha recentemente esaminato le transazioni relative ai contenuti video, tra cui l'acquisizione da parte della Disney della 21st Century Fox e l'acquisizione di Time Warner da parte di AT&T, un accordo che il dipartimento ha tentato senza successo di bloccare in tribunale. Fonti del “Wsj” hanno spiegato che la Ftc si è assicurata il diritto di rivedere l'accordo Amazon-Mgm. (segue) (Nys)