Nicaragua: alto commissario diritti umani Bachelet chiede scarcerazione oppositori Ortega (4)

- In giornata 59 Paesi hanno firmato una dichiarazione congiunta di condanna della violazione dei diritti umani in Nicaragua e hanno esortato il governo guidato da Daniel Ortega a garantire libere elezioni e rilasciare immediatamente i candidati presidenziali arrestati negli ultimi giorni dal regime da lui comandato. "Condividiamo le preoccupazioni dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite sul Nicaragua, compresa la persistente impunità per le violazioni dei diritti umani dall'aprile 2018 e le continue segnalazioni di detenzioni arbitrarie. Il governo deve garantire la tutela dei diritti umani e rendere conto ai responsabili" si legge nel documento presentato a nome del "gruppo ristretto" sul Nicaragua dal rappresentante del Regno Unito al margine del 47mo periodo di sessioni del Consiglio per i diritti umani dell'Onu in corso a Ginevra. Il documento esorta inoltre il governo di Ortega "a cessare le persecuzioni nei confronti di giornalisti e difensori dei diritti umani" e a impegnarsi con la comunità internazionale per garantire "elezioni libere ed eque attraverso un processo trasparente e credibile e una soluzione pacifica alla crisi socio-politica del paese". (segue) (Res)