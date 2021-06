Recovery: Boccia, Italia che crede nell'Europa riparte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quasi un anno fa con Giuseppe Conte, Roberto Gualtieri, Enzo Amendola il nostro Paese chiudeva un negoziato storico in Europa per rilanciare l’Italia dopo la crisi globale post pandemia da Covid-19 con i 209 miliardi del Recovery plan. L’ammontare più alto di risorse per un Paese membro". Lo afferma, in una nota, Francesco Boccia, deputato del Pd e responsabile Enti locali della segreteria nazionale. "Oggi quel piano (iniziato dal governo Conte 2 e completato dal governo Draghi) è realtà; oggi il via libera della Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen e nelle prossime settimane, dopo l’approvazione del Consiglio Europeo, arriveranno i primi 25 miliardi da investire - sottolinea -. Questa è l'Europa in cui crediamo, questa è la politica che ci piace. Ora tutti al lavoro per cambiare l’Italia, rafforzandola sempre più. L’Italia che crede nell'Europa riparte dal Next generation Eu". (Com)