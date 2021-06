Rpt - Casa: sindacati Roma e Lazio, positivo incontro in prefettura, si aprirà cabina regia su tema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto dalla fonte - "I sindacati Cgil Roma e Lazio, Cisl Roma Capitale Rieti e Uil Lazio insieme ai sindacati degli inquilini Sunia Sicet e Uniat Aps in una nota giudicano "positivo" l'incontro di oggi con la prefettura di Roma sul tema degli sfratti e dell'emergenza abitativa. "La prefettura ha rappresentato le attività già messe in campo per il governo delle situazioni critiche che si sono manifestate con il coinvolgimento delle istituzioni locali. Successivamente sono stati affrontati i temi posti dalle organizzazioni sindacali e degli inquilini Sunia, Sicet e Uniat Aps relativi alla apertura di un tavolo permanente per collaborare sulle soluzioni da approntare nei numerosi casi di sfratto che ci saranno a seguito del prossimo sblocco. È emersa, da un confronto tra la Corte d'appello di Roma e la prefettura, una stima di circa 4.000 provvedimenti tra quelli emessi e in procinto di andare in fase esecutiva, che confermano tutte le preoccupazioni delle parti sociali. La prefettura ha mostrato attenzione e sensibilità ai temi sottoposti dalle rappresentanze sindacali dando piena disponibilità al confronto e all'ascolto e chiedendo loro un pieno coinvolgimento nell'individuazioni di soluzioni insieme a Comune e Regione. Il viceprefetto, a fronte della richiesta dei sindacati di una cabina di regia interistituzionale e sociale presso la prefettura, facendosi parte attiva, ove si creassero le condizioni, riconvocherà le parti", conclude la nota.(Com)