Usa: Biden, diritto di voto è sacro, democrazia in pericolo

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha commentato l’iter legislativo del “For the People Act”, un progetto di riforma elettorale in fase di discussione al Senato. “Non possiamo restare a guardare mentre la democrazia è in pericolo – ha scritto Biden su Twitter - dobbiamo proteggere il sacro diritto di voto e garantire che ‘Noi il popolo’ scegliamo i nostri leader, il fondamento stesso su cui si basa la nostra democrazia”. Il Senato si appresta a votare il progetto di riforma elettorale, denominato “For the People Act”, un disegno di legge radicale che oltre a stabilire standard di voto nazionali cambia anche la composizione della Commissione elettorale federale, revisiona il finanziamento della campagna elettorale, pone nuove regole sulla riorganizzazione del Congresso e nuove linee guida etiche per presidenti e vicepresidenti. Molto probabilmente il disegno di legge non riuscirà a ottenere i 60 voti necessari per superare l’ostruzionismo al Senato, con i repubblicani schierati in un'opposizione unitaria alla legislazione.(Nys)