Argentina: raggiunto accordo con il Club di Parigi su dilazione pagamento 2,4 miliardi di dollari (2)

- Nel suo ultimo incontro con il direttore del Fmi, Kristalina Georgieva, tenuto a maggio a Roma al termine di un intenso tour europeo con il presidente Alberto Fernandez, Guzman ha proposto un accordo di ristrutturazione che includa diverse eccezioni allo statuto dell'istituto di credito multilaterale analoghe a quelle che considera siano state fatte al momento della concessione del credito al governo di Mauricio Macri. In particolare Buenos Aires punta ad estendere i termini di scadenza della restituzione del prestito oltre il massimo di dieci anni previsto dal programma Extended Fund Facility (Eff). "Il maggior prestito mai concesso dall'Fmi è stato approvato con motivazioni politiche nel 2018 e l'accordo per la sua ristrutturazione dovrà quindi pure essere di tipo politico", questa in sintesi la posizione che Buenos Aires cerca di portare avanti e che è stata espressa anche dal presidente della Camera dei deputati, Sergio Massa, nel recente incontro tenuto a Washington con il consigliere dell'amministrazione Usa per l'emisfero occidentale, Juan Sebastian Gonzalez. (segue) (Abu)