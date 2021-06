Brasile: ambasciatore d'Italia inaugura congresso Città zero rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Brasile, Francesco Azzarello, è intervenuto ieri, 22 giugno, all'inaugurazione del secondo congresso internazionale "Città zero rifiuti", su invito del presidente dell'Instituto Lixo Zero Brasil, Rodrigo Ribeiro Sabatini, per illustrare l'esperienza l'ambasciata d'Italia a Brasilia, prima sede diplomatica al mondo ad ottenere questo importantissimo e prestigioso riconoscimento. Azzarello ha dichiarato che "a noi piace celebrare l'Ambasciata non solo per il suo futurismo architettonico e stilistico e per la sua particolarmente felice integrazione nel tessuto di una Capitale così famosa e celebrata quale Brasilia, e non solo per le collezioni di arte e design della Sede, ma anche per il suo impegno nella sostenibilità ambientale, nella conversione e sostenibilità energetica e nell'attuazione di una strategia di gestione dei rifiuti che si propone di riprogettarne il ciclo vitale, considerandoli non come scarti, ma risorse da riutilizzare", ha detto. (segue) (Com)