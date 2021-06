Myanmar: vicesegretario di Stato Sherman incontra inviato speciale Onu Burgener

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa, Wendy Sherman, ha incontrato a Washington l'inviato speciale delle Nazioni Unite per il Myanmar, Christine Schraner Burgener. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. Le parti hanno discusso degli sforzi della comunità internazionale per contribuire a porre fine alla violenza e alla repressione dell'esercito birmano, esortando l'Asean (Associazione delle nazioni del sud-est asiatico) a mettere le forze armate di fronte alle proprie responsabilità e sostenendo il popolo birmano nello sforzo di riportare il Myanmar sulla via della democrazia. Sherman e Burgener hanno anche discusso degli sforzi per garantire l'accesso agli aiuti umanitari vitali per le popolazioni vulnerabili all'interno del paese e per incoraggiare gli Stati della regione a fornire assistenza e rifugio sicuro ai profughi e ai richiedenti asilo.(Nys)