Kosovo: oggi presidente Osmani in Austria per colloqui con omologo van der Bellen e Kurz

- La presidente del Kosovo Vjosa Osmani si reca oggi in visita ufficiale in Austria su invito dell'omologo Alexander van der Bellen. Secondo quanto riferito dai media kosovari, Osmani incontrerà anche il cancelliere austriaco Sebastian Kurz e altri rappresentanti delle istituzioni austriache. Osmani discuterà nei suoi incontri il sostegno dell'Austria al percorso di integrazione europea del Kosovo, la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari nell'Unione europea, l'adesione alle organizzazioni internazionali e la cooperazione per promuovere l'agenda verde. (segue) (Alt)