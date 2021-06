Kosovo: partito di opposizione Pdk eleggerà nuovo leader il 3 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico del Kosovo (Pdk) eleggerà il suo nuovo leader il prossimo 3 luglio. Lo ha annunciato il presidente ad interim della formazione politica, Enver Hoxhaj, chiarendo che dopo un lungo dibattito a tutti i livelli di partito, la presidenza del Pdk ha deciso di convocare l'Assemblea per eleggere un nuovo leader il 3 luglio. "Come principale partito di opposizione nel paese, il più importante partito in Kosovo negli ultimi 21 anni, un partito emerso dalla guerra di liberazione e che ha svolto un ruolo chiave nell'indipendenza del Paese, è nostro obbligo e dovere nei confronti del partito e attivisti, cittadini e Paese, per porre fine allo status quo e aprire il dibattito interno sulla via da seguire", ha scritto Hoxhaj su Facebook. (Alt)