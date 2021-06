Serbia-Italia: Di Maio, sì ad un'intensificazione del dialogo Belgrado-Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha auspicato un'intensificazione del dialogo fra Belgrado e Pristina mediato dall'Unione europea. La dichiarazione è giunta nel corso di una conferenza stampa congiunta con l'omologo serbo Nikola Selakovic a Belgrado. "Relativamente al percorso europeo della Serbia, spero anzitutto che con la Conferenza intergovernativa che si svolgerà nelle prossime ore, si possa dare avvio adesso a un'intensificazione del dialogo tra Belgrado e Bruxelles. L'obiettivo da perseguire è un'accelerazione nei negoziati di adesione della Serbia. L'Italia sostiene con convinzione l'esigenza di lavorare in questa direzione e con il ministro Selakovic abbiamo discusso dell'importanza di continuare ad avanzare con le riforme per avvicinare il Paese all'Europa", ha detto Di Maio. "È una strada certamente impegnativa ma la Serbia ha tutte le potenzialità per progredire con successo su questa strada e sa di poter contare sul costante sostegno di un Paese amico come l'Italia", ha detto Di Maio sottolineando l'importanza del processo di allargamento dell'Ue. "Per noi il processo di allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali è una priorità strategica dell'agenda europea e continueremo a fare tutto quanto in nostro potere, anche a Bruxelles, affinché l'ingresso nell'Unione europea di tutti i Paesi della regione resti un obiettivo tangibile", ha dichiarato il titolare della Farnesina. (segue) (Seb)