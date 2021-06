Serbia-Italia: Di Maio, sì ad un'intensificazione del dialogo Belgrado-Pristina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo al dialogo Belgrado-Pristina, Di Maio ha ribadito che si tratta di una questione centrale per la stabilità dei Balcani occidentali e per la sicurezza dell'Europa. "L'Italia è fermamente convinta che la facilitazione portata avanti da Bruxelles, con il pieno sostegno degli Stati Uniti, sia un'opportunità storica per entrambe le parti. Il nostro forte incoraggiamento a Belgrado e Pristina è quindi di portare avanti il negoziato in modo costruttivo e con spirito aperto per trovare una soluzione definitiva e voltare finalmente pagina con il passato. Questo risultato è a portata di mano se si lavora con determinazione e lungimiranza", ha dichiarato Di Maio che dopo la visita in Serbia si recherà a Pristina per degli incontri con le autorità kosovare. "Questo è il messaggio che ho passato chiaramente all'amico Nikola e che ripeterò con altrettanta chiarezza, tra alcune ore, anche a Pristina", ha concluso Di Maio. (Seb)