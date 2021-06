Serbia-Kosovo: ministro Esteri Selakovic, dialogo è unica soluzione ai problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo è l'unica forma per trovare una soluzione ai problemi fra Belgrado e Pristina. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri della Serbia, Nikola Selakovic, in una conferenza stampa congiunta con il titolare della Farnesina Luigi Di Maio, che si trova oggi in visita a Belgrado. "Abbiamo parlato anche della situazione regionale e di quello che è importante per la Serbia, ovvero il mantenimento della pace e della stabilità. Abbiamo parlato anche del dialogo Belgrado-Pristina e ho chiesto al ministro Di Maio di offrirci sostegno per il proseguimento dei negoziati attraverso il dialogo come unica soluzione ai problemi", ha detto Selakovic. (Seb)