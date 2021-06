Serbia-Kosovo: Usa, rispettare accordo raggiunto alla Casa Bianca per normalizzare rapporti econimici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo di Washington raggiunto alla Casa Bianca lo scorso anno tra Serbia e Kosovo per la normalizzazione dei rapporti economici è un impegno che deve essere rispettato. Lo ha affermato l'amministrazione presidenziale degli Stati Uniti in un comunicato ripreso dalle emittenti statunitensi. "L'ambasciatore Kosnett ha detto nella sua intervista a Radio Kontakt Plus la scorsa settimana: 'crediamo che i Paesi siano obbligati a rispettare gli accordi e gli impegni'. L'amministrazione Biden ha studiato attentamente gli accordi di Washington che Vucic e Hoti hanno raggiunto alla Casa Bianca e ha concluso che questi sono questioni che vogliamo che le parti spingano in avanti: commercio in crescita, maggiori investimenti, maggiori sforzi per combattere il terrorismo". L'ambasciatore Usa a Pristina, Philip Kosnett, e il vice assistente del segretario di Stato Usa Matthew Palmer, sono stati chiari sull'approccio dell'amministrazione Biden verso gli impegni presi a Washington sotto la presidenza di Donald Trump. "L'amministrazione Biden ha recentemente effettuato una revisione completa delle sue politiche nei Balcani occidentali. Ha deciso che vale la pena mantenere e sviluppare molti degli sforzi della precedente amministrazione, compresi gli impegni di Washington. Il Kosovo sta già beneficiando di questi impegni, come le piene relazioni diplomatiche tra Kosovo e Israele. Riteniamo che le relazioni ufficiali porteranno a maggiori scambi e investimenti, nonché scambi professionali ed educativi", aggiunge l'amministrazione presidenziale degli Stati Uniti. (Alt)