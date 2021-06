© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating Standard & Poor's, a seguito della sottoscrizione da parte di Atlantia dell'accordo per la cessione dell'intera partecipazione detenuta in Autostrade per l'Italia con il Consorzio costituito da Cdp, Blackstone e Macquarie, ha rivisto al rialzo il merito di credito di Autostrade per l'Italia portandolo a "BB" con outlook Positive (da "BB-" con outlook developing).(Com)