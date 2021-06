© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene all'udienza per il giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. Corte dei Conti, Aula Sezioni Riunite in viale Mazzini, 105 (ore 11:00)REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa a "Un Mare di Miglioramenti", presentazione dei 14 progetti di riqualificazione del litorale laziale vincitori del bando "Piano degli investimenti straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale". Interverranno alla conferenza stampa il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, l'assessore allo Sviluppo Economico del Lazio, Paolo Orneli, e i sindaci dei Comuni vincitori del bando. L'evento si svolge a Marina di Cerveteri: ingresso adiacente stabilimento balneare "Six Beach House" in Lungomare dei Navigatori Etruschi e viene trasmesso sul profilo Facebook della Regione Lazio (ore 11:00) (segue) (Rer)