Usa: sequestrati tre siti d’informazione legati al governo dell’Iran

- Il governo degli Stati Uniti ha bloccato e posto sotto sequestro i siti delle agenzie di stampa iraniane “PressTV” e “Al Alam”, nonché il sito di notizie yemenita con sede in Libano “Al Masirah”. Lo riferisce l’agenzia stampa russa “Sputnik”, sottolineando che negli Usa i siti sono al momento contrassegnati da sigilli del governo federale che impediscono l’accesso agli utenti. “Al Alam” e “PressTV” sono di proprietà della Islamic Republic of Iran Broadcasting (Irib), la società che controlla la tv di Stato iraniana. “PressTV” offre un servizio di notizie in lingua inglese, mentre “Al Alam” viene trasmesso anche in arabo e persiano. “Al Masirah” è stato fondato nel 2012 a Beirut, in Libano, dal movimento Ansarullah dello Yemen, i cui membri sono noti anche come Houthi.(Nys)