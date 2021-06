Venezuela: giuristi accusano il governo di usare magistratura per controllare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione Internazionale dei Giuristi (Icj) ha presentato un rapporto sulla mancanza di indipendenza del potere giudiziario in Venezuela e sull'uso dei tribunali come strumento del potere esecutivo per controllare politicamente il paese. Nella sua relazione intitolata "Giudici sul filo del rasoio" la commissione sottolinea che invece di essere un meccanismo di difesa per lo stato di diritto nel paese la magistratura, e in particolare la Corte Suprema, è stata ed è una parte importante nel crollo dell'indipendenza dei giudici. "Senza le garanzie essenziali di indipendenza e imparzialità dei giudici, non abbiamo giustizia. Oggi, in Venezuela, il diritto alla giustizia non è garantito, nella misura in cui non abbiamo un sistema di giudici indipendenti e imparziali", ha affermato Carlos Ayala Corao, vicepresidente dell'Icj. Il rapporto evidenzia che la Corte Suprema è controllata dall'esecutivo da due decenni, indicando che oltre l'85 per cento dei giudici che ricoprono posizioni provvisorie è soggetto a pressioni politiche e dirette per emettere decisioni giudiziarie a favore del governo di Nicolás Maduro e contro persone innocenti, compresi difensori dei diritti umani, dissidenti e oppositori politici. .(Vec)