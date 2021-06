Argentina: governo annuncia ripresa graduale esportazioni di carne bovina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha annunciato la ripresa graduale delle esportazioni di carne bovina dopo trenta giorni di sospensione totale. La misura è stata annunciata dal ministro dello Sviluppo produttivo, Matias Kulfas, in una conferenza, durante la quale ha precisato che la ripresa sarà limitata per ciascun produttore fino al 31 agosto al 50 per cento della media del volume mensile prodotto nel 2020. Il governo, che aveva decretato l'embargo all'export per contenere la scalata dei prezzi della carne nel mercato interno, ha annunciato che rimane vietata fino al 31 dicembre l'esportazione di sette "tagli" riservati esclusivamente ai consumatori argentini a prezzi calmierati. Parallelamente l'esecutivo ha accordato con gli allevatori di carne bovina un programma di sviluppo che si pone come obiettivo un incremento della produzione dalle attuali 3,2 milioni di tonnellate annuali a 5 milioni di tonnellate. Secondo dati ufficiali il prezzo della carne bovina ha registrato un aumento del 65,3 per cento su anno ad aprile. (segue) (Abu)