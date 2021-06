Usa: "Axios", Biden verso nomina esperta Russia come sottosegretario alla Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si appresta a nominare Celeste Wallander sottosegretario alla Difesa per gli affari di Sicurezza internazionale, una posizione cruciale nonchè uno degli ultimi incarichi di politica estera rimasti ancora scoperti. Lo riferisce il sito statunitense "Axios", citando fonti a conoscenza del dossier. Con Wallander, presidente e Ceo della Fondazione Usa-Russia, Biden va a completare la sua squadra del Pentagono con una esperta di questioni russe. "Ha una profonda competenza politica nelle regioni chiave e nel portare a termine gli affari del Pentagono", ha affermato Michèle Flournoy, ex funzionario del dipartimento della Difesa sotto il presidente Barack Obama. La carica che Wallander andrà ad assumere ha il compito di assicurare che gli ampi - e specifici - imperativi politici del Pentagono siano trasmessi ai governi stranieri, oltre che di coordinare la vendita di dispositivi per la difesa a paesi partner. La nomina, tuttavia, richiederà la conferma del Senato federale degli Stati Uniti.(Nys)