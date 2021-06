Francia: presidente Assemblea "preoccupato" per astensione a ballottaggio regionali e dipartimentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assemblea nazionale francese, Richard Ferrand, si è detto "preoccupato" dal forte tasso di astensione registrato il 20 giugno in occasione delle elezioni dipartimentali e regionali in vista del ballottaggio. "Mai, durante la Quinta Repubblica, un'elezione ha conosciuto un livello di partecipazione così debole", ha detto Ferrand, commentando il dato dell'astensionismo che ha raggiunto il 65 per cento. Sempre all'Assemblea nazionale, il primo ministro Jean Castex ha garantito che trarrà "tutte le conseguenze" dopo il secondo turno del 27 giugno. "L'astensione ci porta tutti e tutte all'umiltà. Applicatela a voi stessi", ha detto il premier rispondendo alle accuse dell'opposizione. (Frp)