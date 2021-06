Commercio: assessore Roma, arginare mala movida, ci saranno ulteriori restrizioni su vendita alcol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È necessario prevedere misure che arginino il fenomeno della mala movida. Accogliamo quindi l’appello degli esercenti e delle associazioni di categoria, a cui diamo sempre il massimo ascolto, mettendo in campo ulteriori restrizioni sulla vendita delle bevande alcoliche negli esercizi commerciali di vicinato". Lo dichiara in una nota l'assessore allo Sviluppo economico e Lavoro di Roma Andrea Coia a termine di una riunione in Prefettura. "In questo modo, insieme alle forze dell’ordine che ringraziamo per il costante presidio delle piazze più frequentate del centro storico e della città, cercheremo di prevenire assembramenti e situazioni che possano mettere in pericolo i cittadini e anche i turisti che hanno ricominciato a tornare a Roma”, conclude. (Com)