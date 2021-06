Pa: Fd'I Roma, interrogazione su concorso per dirigenti Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia in Campidoglio ha presentato un'interrogazione sulle presunte irregolarità nell'ambito dello svolgimento della prova per il concorso pubblico destinato alla selezione di 42 dirigenti capitolini. In una nota Andrea De Priamo, capogruppo Fd'I in Assemblea capitolina, Lavinia Mennuni, consigliera capitolina di Fd'I e Andrea Liburdi, dirigente romano di Fd'I, spiegano: "Abbiamo appreso, non senza sgomento, della nota del sindacato Csa" e "da cui si evincerebbero possibili irregolarità nella modalità di raccolta degli elaborati presentati dai candidati al concorso per 42 posti per l'accesso ai profili di dirigente amministrativo e dirigente tecnico svoltosi in data 16 giugno. In base a quanto rappresentato nella nota del Csa, le etichette con codice a barre che i candidati al concorso per dirigenti, avrebbero dovuto apporre prima della consegna per rendere anonimo l'elaborato, sarebbero state apposte successivamente e non dai candidati. Il che, se fosse vero, potrebbe essere una possibile grave compromissione della trasparenza e dell'imparzialità degli elaborati e quindi della validità della prova stessa. Tra l'altro, la graduatoria di chi ha superato la prova per l'assunzione di 42 dirigenti ha già destato, nei giorni scorsi, qualche polemica sui mezzi di stampa per la presenza di tanti volti noti che collaborano a strettissimo contatto con la sindaca Raggi e con alcuni assessori dell'attuale giunta. Per fare chiarezza su quanto accaduto, e per scongiurare qualsiasi dubbio sulla trasparenza della procedura concorsuale - concludono gli esponenti di Fd'I -, abbiamo presentato un'interrogazione urgente in cui chiediamo all'assessore al Personale Antonio De Santis se risponda a verità quanto denunciato dal Csa e se siano state violate alcune indicazioni sulle modalità di svolgimento del concorso. Se così fosse, la trasparenza tanto decantata dalla sindaca Raggi e dai suoi assessori assumerebbe tinte sempre più opache. E – concludono - per il bene di Roma, ci auguriamo che non sia così".(Com)