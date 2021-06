Recovery: Di Maio, un anno fa economia dilaniata, oggi Paese riparte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha quindi ricordato di avere "ben presente la situazione dell'anno scorso: l'economia era dilaniata dalle chiusure forzate. Oggi invece vediamo il Paese ripartire. Oggi iniziamo a raccogliere i risultati di un lavoro corale, che ha visto il MoVimento 5 Stelle sempre in prima fila. Ora l'unica cosa da fare è continuare a lavorare a testa bassa, ma attenzione: dobbiamo avere la capacità di investire al meglio questi fondi. Non possiamo sprecare questa occasione. L’Italia è tornata centrale in Europa e nei principali fora internazionali, da qui non si torna indietro. Adesso possiamo guardare avanti con fiducia, rialzarci davvero più forti di prima", ha concluso Di Maio. (Res)